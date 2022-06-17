Известный зарубежный блогер перепел свою песню на казахском языке (видео)

Артур Бабич. Фото: instagram.com/ba.bitch_

Известный тиктокер Артур Бабич, участник Dream Team House и коллега Дани Милохина, перепел свою песню "Мармеладка" на казахском языке, передает NUR.KZ.

Отрывок трека Бабич выложил в своем Instagram.

"Решил поэкспериментировать и перепеть "Мармеладку" на казахском языке. Sorry за мой сильный акцент, но я старался", - написал он в комментарии к песне.

Пользователи соцсети оценили ее поступок.

"Ух ты, молодец", "Артур, это круто! Мне нравится", "Воу, вообще круто получилось", "Вау, безумно неожиданно, но круто звучит весьма даже", "Акцент просто прекрасный, неплохо получилось, ты молодец", "Вышло очень круто, видно, что очень старался!" - прокомментировали подписчики.

Поклонники Артура из разных стран также принялись просить его перепеть трек и на их родном языке.

Песня "Мармеладка" на русском языке была выпущена в октябре 2020 года.

Артур Бабич - член Dream Team House, куда также входят Даня Милохин и Аня Покров.

Напомним, ранее Даня Милохин оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Позже он извинился перед казахстанцами. Вместе с Аней Покров тиктокер отправился в поездку по разным известным природным местам Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974625-izvestnyy-zarubezhnyy-bloger-perepel-svoyu-pesnyu-na-kazahskom-yazyke/