Димаш Кудайберген показал съемки клипа с девушкой в своих объятьях (видео)

Кадр из клипа Okay: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец Димаш Кудайберген показал, как снимался его клип Okay о любви к девушке музыканта, вынужденного скрываться от преследователей, передает NUR.KZ.

"Бэкстейдж-видео. Поделитесь своим мнением о музыке видео", - попросил певец в своем Instagram.

На кадрах Димаш нежно обнимается с партнершей по клипу и целует ее. Члены съемочной команды отметили, что работать с ним - одно удовольствие.

"Я хочу сказать, что Димаш - это профессионал. Помимо гениальности, которая меня вдохновила на эту историю, есть еще и профессионализм. Все с одного дубля. Это невероятное удовольствие - работать с таким артистом, как Димаш. Я тебя люблю, тебя любят просто все", - заявила режиссер Алина Верипя.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Поклонники певца тоже остались в восторге от его актерской работы.

"Мое мнение: после Okay нам нужен полноценный фильм. Ты такой хороший актер, и песня потрясающая, твой голос успокаивает", "Просто вау", "Великолепный актер и очень привлекательный", "Отличное видео, очень эмоциональное, действительно отражает добро и зло, счастье и боль. Димаш, твоя игра была действительно хороша. Заставил меня чувствовать, что я была частью истории", - написали фанаты.

Напомним, ранее мы писали, что Димаш Кудайберген выпустил клип о любви и показал романтичное фото с партнершей. Его новая песня, написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым, попала в топ-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974511-dimash-kudaybergen-pokazal-semki-klipa-s-devushkoy-v-svoih-obyatyah-video/