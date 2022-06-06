"Весь зал стоял на ушах": Бузова показала кадры со своего большого сольного концерта

Ольга Бузова. Кадр видео: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова показала кадры со своего большого сольного концерта "Вот она я". К шоу, на которое потратили более 100 миллионов рублей, певица готовилась два года, передает NUR.KZ.

Несколько десятков танцоров, множество нарядов, игра на фортепьяно самой Оли, ее песни, танцы на пилоне и полет на обруче - это то, чем удалось полюбоваться зрителям шоу.

"Это свершилось! Мы это сделали! Шоу "Вот она я" только что прошло. Полный зал! Овации. А как мы с вами пели хором. Ради таких моментов и стоит жить! Спасибо, что были со мной на моем шоу. Вы делаете меня счастливой, вы наполняете меня любовью.

Я счастливая, но очень уставшая. В ближайшие дни буду выкладывать все сюда! Люблю. Ваша Леди Бу", - написала Бузова в Instagram.

На шоу было потрачено 100 миллионов российских рублей и два года подготовки, оно собрало в зале семь тысяч зрителей, пишет Kp.ru.

Поклонники остались от концерта в полном восторге и не стали скрывать эмоций.

"Умничка! Оля, все пели, танцевали, весь зал стоял на ушах! Я такого не видела. Браво! Горжусь!", "Лучшее шоу, шоу мирового уровня", "Молодец, вот это трудяга", "Таких пахарей я еще не видела! Молодец, Оля", "Это был легендарный концерт. Хочу еще сходить", - прокомментировали коллеги, знакомые и подписчики Бузовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972686-ves-zal-stoyal-na-ushah-buzova-pokazala-kadry-so-svoego-bolshogo-solnogo-kontserta/