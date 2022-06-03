"Хочется слушать и слушать": Индира Елемес представила премьеру песни о любви

Индира Елемес. Фото: instagram.com/indiraelemes

Казахстанская исполнительница Индира Елемес представила премьеру нового трека о любви. Фанаты поздравили певицу с выходом песни и отметили, что ее нежное исполнение дошло до их сердец, передает NUR.KZ.

Представляя новый трек "Қоштасудың керегі жоқ" ("Прощаться не надо" - прим. ред.), певица отметила, что необходимо ценить настоящую любовь и никогда не расставаться с любимыми.

"Настоящая любовь - это вечное чувство, которое трудно погасить, оно остается навечно тлеть в сердце. Послушайте песню "Қоштасудың керегі жоқ" и оцените ее. Влюбленные, не прощайтесь!" - написала она в Instagram.

Индиру поздравили с премьерой ее коллеги и поклонники.

"Новая песня - новой звучание, только вперед!", "Поздравляю, Индира, дошло до сердца, будет хитом", "Прекрасная песня, хочется слушать и слушать", "Удачи вам в творчестве", "Какая вы милая", "Замечательное исполнение, берет за душу", "Наконец-то вышла песня!", "Индира, вы по-особенному всегда исполняете", "И слова, и музыка, и исполнение - все превосходно", - отметили они.

Мы писали также, что Индира Елемес спела дуэтом и сняла клип с известным турецким исполнителем Мустафой Джеджели. Съемки клипа проходили в колоритном Стамбуле. Певица также продемонстрировала своим поклонникам креативный образ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972440-hochetsya-slushat-i-slushat-indira-elemes-predstavila-premeru-pesni-o-lyubvi/