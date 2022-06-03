"Было сложно снова начать петь": Светлана Лобода посвятила песню "Молитва" событиям в Украине (видео)

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода выпустила песню "Молитва", посвященная событиям на ее родине. Артистка призналась, что сначала ей было сложно снова начать петь, передает NUR.KZ.

О премьере трека Лобода объявила в своем Instagram.

"100 дней... 100 дней с начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет.

Было сложно снова начать петь. Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья! А пока... "Молитва". Премьера", - написала она.

Клип был снят в церкви, сама Лобода в белом платье чувственно поет на украинском языке, находясь в ней. В песне она обещает помолиться "за каждую душу, за каждый не сделанный шаг, за боли вечное ощущение, за каждую украденную жизнь, что забрала война".

"Я помолюсь за каждую мать детей, что пришлось хоронить, отдать родных навсегда, отдать дом, мечты все этой прожорливой войне. Не бойся, я рядом с тобой, закрою от пуль я собой, в борьбе тьмы и света щитом будет моя молитва!" - говорится в переводе песни.

Подписчики с воодушевлением встретили песню.

"Мурашки. Очень сильно", "Красивая песня, грустная", "Лучшее видео к лучшей песне", "Светлана, вы действительно несете свет", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972431-bylo-slozhno-snova-nachat-pet-svetlana-loboda-posvyatila-pesnyu-molitva-sobytiyam-v-ukraine-video/