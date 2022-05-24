"Я не думал, что смогу столько зарабатывать": Арман Юсупов рассказал о своих доходах

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер и вайнер Арман Юсупов рассказал, как менялся его доход в разные периоды жизни. По его словам, в какой-то момент заработок вырос в 40 раз, и это шокировало его, передает NUR.KZ.

О том, как менялось его финансовое благосостояние, Арман рассказал подписчикам в Instagram.

"В начале пути зарабатывали только за счет рекламы, и мы делили этот заработок на четыре части. Стоимость одной рекламы была миллион тенге. После этого мы создали блогерское агентство. Это агентство продавало рекламу у блогеров и получало с этого процент.

В этом проекте я практически ничего не заработал в деньгах, но зато заработал большой опыт. Мы раскачивали заведения. Здесь у нас был процент и, по сути, бизнес нам не принадлежал. Это был выход на новый финансовый уровень, но на этом этапе захотелось иметь что-то свое", - вспоминает Юсупов.

Позже его деятельность поменяла свое направление, и это отразилось на заработке.

"Первые реальные деньги появились тогда, когда мы стали заниматься тем, от чего мы начали кайфовать больше всего - создание курсов. Это был полный шок, я не думал, что смогу столько зарабатывать. Это был абсолютный прорыв нашего роста и заработка. Если считать в деньгах, то мы выросли в 40 раз. Просто умножь свой заработок на 40, и ты сможешь представить, что чувствовали эти двое", - поделился Арман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970707-ya-ne-dumal-chto-smogu-stolko-zarabatyvat-arman-yusupov-rasskazal-o-svoih-dohodah/