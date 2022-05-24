"В таком формате вы меня еще не видели": Вика Боня стала сплетницей и ведущей нового шоу

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня стала ведущей нового шоу "Злые языки". Знаменитость вместе с другими ведущими будет обсуждать самые скандальные сплетни об известных людях, передает NUR.KZ.

Об этом Боня рассказала в своем Instagram.

"Ну что, я возвращаюсь на телеэкраны после многолетнего перерыва. Вы рады? Заглавное фото не случайно! Именно такие эмоции порой вызывают гости нашего нового шоу "Злые языки". Встречайте наш состав ведущих с радостью и аплодисментами.

Я, Виктория Боня, вместе со звездными ведущими и гостями обсуждаем самые громкие сплетни об известных людях: правдивые – подтверждаем, а ложные – опровергаем. Я сама давно являюсь предметом обсуждения разных сплетен. Очень часто хочется иметь возможность развеять подобные небылицы", - призналась Вика.

Она выразила уверенность, что проект будет набирать популярность и поможет известным людям избавиться от ненужных слухов.

"В таком формате вы меня еще не видели, но будет очень интересно", - пообещала Виктория.

Поклонники поздравили Боню с новой работой и порадовались возможности видеть ее на телеэкране.

Напомним, мы писали, что недавно Викторию Боню с накладными усами и клатчем с надписью о войне выгнали с Каннского фестиваля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970697-v-takom-formate-vy-menya-esche-ne-videli-vika-bonya-stala-spletnitsey-i-veduschey-novogo-shou/