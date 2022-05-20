"Это крутой хит на все чарты": Бузова выпустила ремикс легендарного трека 90-х (видео)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова выпустила ремикс легендарной песни 90-х "Девочка-ночь", перепев Ладу Дэнс. Певица назвала это долгожданным сюрпризом, который она тщательно скрывала от всех, передает NUR.KZ.

О выходе новой песни Бузова сообщила в Instagram.

"Ну вот и вышел долгожданный сюрприз, который я так тщательно скрывала от вас, чтобы удивить вас сегодня ночью! Да-да, это легендарный трек 90-х, который знают все – "Девочка-ночь"! И я его решила вернуть в чарты, возродив в новом формате! С новыми куплетами и своим вайбом

Это моя любимая песня Лады Дэнс, которая откликалась в моем сердце всегда! А сейчас я надеюсь, что новая интерпретация Baby Tonight найдет отклик и в ваших сердцах! Включай на всю громкость прямо сейчас мой новый трек и слушай его на всех музыкальных площадках. Ведь в каждом из нас живет "Бейби тунайт", - заявила Ольга.

Подписчиков Бузовой обрадовал новый продукт ее творчества.

"Оля, это кайф. Спасибо тебе за возвращение легендарной песни", "Прекрасный трек, Оля, поздравляю с премьерой", "Очень круто, Оля, это крутой хит на все чарты", "Молодец девочка, я не ее фанатка, но надо дать должное, что ни на что и ни на кого не обращая внимания, прет. Умница", "Такой классный трек вышел, танцую на всю катушку, люблю", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970190-eto-krutoy-hit-na-vse-charty-buzova-vypustila-remiks-legendarnogo-treka-90-h-video/