Стал известен окончательный список финалистов Евровидения-2022

Финская группа The Rasmus на Евровидении-2022. Фото: Filippo Alfero/Getty Images

12 мая завершился второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022" в итальянском Турине, где была объявлена вторая половина финалистов, передает DW.

В финал прошли еще 10 финалистов - Шелдон Райли из Австралии, Надир Рустамли из Азербайджана, Джереми Макизе из Бельгии, Охман из Польши, WRS из Румынии, Konstrakta из Сербии. А также The Rasmus, представляющие Финляндию, We are domi из Чехии, Корнелия Якобс из Швеции и Стефан из Эстонии.

Финал состоится 14 мая.

В первом полуфинале, который состоялся 10 мая, были отобраны первые 10 финалистов.

Туда вошли Украина, от которой выступала рэп-группа Kalush, Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова, Нидерланды.

Напомним, что Россию перед началом конкурса отстранили от участия.

