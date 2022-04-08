"Все переживания отразил": ставший художником Давлетяров представил свою картину (видео)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Бывший гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров представил свою первую художественную картину. Медиаменеджер признался, что отразил в ней все свои переживания и надежды, передает NUR.KZ.

Свою художественную работу, которую он назвал "Утро надежды", Давлетяров продемонстрировал подписчикам в Instagram.

"Моя новая работа, сегодня написал эту картину для своего сына Даниял-Диаса. Он просил что-то связанное с морем и кораблик. Надеюсь, ему понравится. А вам зашло? Долго думал над названием картины, в наше сегодняшнее время мы все просыпаемся с надеждой, чтобы побыстрее наступил мир! Все свои переживания и надежды отразил в этой работе. Что вы поняли из нее?" - обратился он к поклонникам.

Художник так пожелал, чтобы у всех были именно такие красивые восходы.

Фанаты Армана Илюбаевича пришли от его картины в восторг.

"Очень красиво! Талантливый человек талантлив во всем!", "Классно получилось", "Очень красивая картина, и название самое актуальное - "Утро надежды", "Вы действительно тонко чувствуете, все пропускаете через себя", "Классно! Фон картины отражает и внутренние переживания, и надежды своими оттенками", "Арман, приглашайте на персональную выставку, с удовольствием приедем", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964118-vse-svoi-perezhivaniya-otrazil-stavshiy-hudozhnikom-davletyarov-predstavil-svoyu-kartinu-video/