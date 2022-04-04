"Горячая девица": Лидо снялась в клипе на свою песню 20-летней давности (видео)

Лидия Досалина. Кадр видео: instagram.com/lido_kz

Певица Лидия Досалина представила клип на свою песню "Может, поздно". Она также рассказала о своем творчестве в музыкальной группе "СССР", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Лидо затронула тему своей деятельности. В частности, она решила рассказать о группе, в составе которой когда-то пела, и выложила клип на песню, выпущенную 20 лет назад.

"Группа "СССР". Это видео - tribute группе "СССР", продюсером и идейным вдохновителем нашей команды был Марлен (Марлен Нурмагамбетов, известный под псевдонимом Марлен Карабас - прим. ред.). Начало 2000-х. Помню, я работала в ресторане Soho с Live band. Но уже тогда у меня были знакомства и друзья в казахстанском шоу-бизнесе.

Уж не помню, как мы познакомились с Алуа Конаровой, но мы сразу стали очень близки, и Алуаша всегда очень переживала за мое творчество (спасибо, жаным). Так вот, однажды Алуа позвонила мне, сказала, что есть предложение и это отличная возможность показать себя", - начала свой рассказ Досалина.

По словам певицы, уже через несколько дней она была знакома с Марленом Нурмагамбетовым, который пришел послушать Лидо в ресторане, где она выступала.

"Предложение поступило сразу, и я согласилась. Вот так родилась наша группа. В группе у каждого участника была своя сольная песня. На свой трек "Может, поздно" я очень мечтала снять клип где-нибудь в пустыне. И вот сейчас, спустя почти 20 лет, моя маленькая мечта осуществилась, а самое крутое, этот сниппет снял наш режиссер Баходыр Юлдашев", - поведала артистка.

Она добавила, что клип был снят на мобильный телефон.

Коллеги и поклонники восторженно отреагировали на выход клипа Лидо.

"Горячая девица!", "Это огонь!", "Какая шикарная", "Как классно снято, хотя на телефон, качество классное. Локация - супер, глаза получили такое эстетическое удовольствие. Спасибо вам", "Ах, как же приятно смотреть на этот клип! Я впечатлена. Супер!" - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963409-goryachaya-devitsa-lido-snyalas-v-klipe-na-svoyu-pesnyu-20-letney-davnosti-video/