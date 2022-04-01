"С меня достаточно": Джим Керри заявил о завершении карьеры актера

Джим Керри. Фото: YouTube/Access Hollywood

Американский актер Джим Керри, который в январе отметил 60-летие, рассказал в интервью Access Hollywood, что собирается завершить свою карьеру в Голливуде.

"Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, и я очень люблю рисовать на холсте, и я очень люблю свою спокойную жизнь", - сказал Керри.

Данное интервью было посвящено фильму с его участием "Соник 2".

Керри рассказал, что появится в кино, если "ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами".

"Будет зависеть от ситуации. Если ангелы принесут мне сценарий, написанный золотыми чернилами, по которому я пойму, что эта картина должна быть представлена миру, тогда, возможно, я приму в ней участие. С меня достаточно. Я сделал достаточно. Я все", - заявил актер.

Ранее о завершении актерской карьеры из-за болезни сообщил Брюс Уиллис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963133-s-menya-dostatochno-dzhim-kerri-zayavil-o-zavershenii-karery-aktera/