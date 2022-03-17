"У нас все сырье из Европы и Америки было": Самойлова пожаловалась на проблемы в бизнесе

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова, многодетная мать, блогерша и бизнесвумен, пожаловалась на серьезные проблемы в бизнесе, которые случились из-за проблем с поставками сырья из Европы и США. Она также рассказала о происках недоброжелателей, передает NUR.KZ.

Супруга рэпера Джигана имеет собственный косметический бренд. Однако уже во второй раз аккаунт бренда в соцсети блокируют.

В своем Instagram Оксана рассказала, что произошло.

"У нас опять снесли аккаунт. Как меня это достало. Сначала снесли аккаунт наш главный, в котором было около 700 тысяч подписчиков. Сейчас снесли второй наш, на котором было уже больше 250 тысяч подписчиков. Причем я догадываюсь, кто это делал. Очень сложно не опуститься до мести, оскорблений и прочего. Но я стараюсь как-то принимать это. Ладно. Я желаю всем мира", - высказалась бизнесвумен.

Она также пожаловалась на другие проблемы в бизнесе.

"Сейчас сложные времена у всех предпринимателей, больших, маленьких. И мы столкнулись с огромным количеством сложностей с поставками, закупкой сырья. У нас все сырье из Европы и Америки было. Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру, это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем ни ночью. И все сообщения какие-то, не приносящие хороших новостей", - пожаловалась Оксана.

При этом Самойлова добавила, что не опускает руки и не собирается их опускать.

"Все, кто злорадствует, мы еще посмотрим, кто где окажется в итоге", - заявила блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961231-u-nas-vse-syre-iz-evropy-i-ameriki-bylo-samoylova-pozhalovalas-na-problemy-v-biznese/