"Парень испортился": клип Серика Ибрагимова вызвал в Сети неоднозначную реакцию

Серик Ибрагимов. Фото: instagram.com/ibragimovserik

Отечественный певец Серик Ибрагимов представил на суд зрителей новый клип. Однако получил неоднозначные отзывы. Одним клип понравился, другие были разочарованы его работой, передает NUR.KZ.

О выходе нового клипа в YouTube Серик Ибрагимов написал в своем Instagram.

"Вышел музыкальный клип на песню I By U! Зайдите в YouTube, посмотрите и зацените! Будем рады вашему вниманию!" - отметил он.

В клипе в качестве актеров появились певец Абдижаппар Алкожа, Болат Кобыланды и Абильмансур Сериков, сыгравшие следователей в нашумевшем отечественном сериале "5:32". Мужчины отдыхают в компании молодых девушек.

Подписчики на музыкальную новинку отреагировали неоднозначно.

"Парень испортился", "Какой пример для молодых? Клип отвратительный", "Мне совсем не понравилось", "Я причисляла вас к очень хорошим певцам. Но этот клип неудачный", "Ждали хорошую песню, клип постыдным оказался", "Стыдно", "Переживаю за потомков, бессмысленные песни, танцы", - пристыдили его комментаторы.

А другая часть аудитории поздравила артиста с новой работой и пожелала дальнейших успехов.

"Прямо все такие воспитанные и правильные. Только Серик такие клипы снимает, что ли? Не нравится, так проходите мимо", "Удачи тебе в творчестве", "Поздравляю с выходом клипа!" - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961044-paren-isportilsya-klip-serika-ibragimova-vyzval-v-seti-neodnoznachnuyu-reaktsiyu/