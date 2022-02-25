"Из рук самого мэтра": Чингизу Капину вручили нагрудный знак "Отличник культуры"

Чингиз Капин. Фото: instagram.com/chingizkapin

Казахстанский актер театра и кино, телеведущий Чингиз Капин стал обладателем нагрудного знака "Отличник культуры". Об этом артист сообщил своим подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

Чингиз поделился фотографией с легендарным Асанали Ашимовым, из рук которого и получил нагрудный знак.

"Получается отличник культуры РК. Большое значение для меня, что этот нагрудный знак вручил мне народный артист СССР Асанали Ашимов - человек, который пожелал мне удачи, когда я уезжал в Москву за профессией актера", - написал Чингиз в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Он обратился к родителям, коллегам и друзьям с благодарностью за поддержку.

"У меня есть значок от страны. Спасибо!" - отметил он.

Подписчики, в числе которых его коллеги Санжар Мади, Асылхан Толепов и другие, поздравили его с важным событием.

"Поздравляю! Заслуженно, Чингиз!", "Вы этого достойны. Асанали Ашимов - он крутой", "Желаем еще больших побед!", "Круто! И еще из рук самого мэтра!" - отметили они.

Чингиз Капин - талантливый актер, воплотивший на театральной сцене множество образов. В кино он известен ролями в криминальной драме "Неделимое", фильмах "Игры", "Я здесь", сериалах "Цена свободы", "Саранча", "Асель, друзья и подруги".

Мы писали ранее, что переболевший коронавирусом Чиниз Капин призвал беречь своих близких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1958032-iz-ruk-samogo-metra-chingizu-kapinu-vruchili-nagrudnyy-znak-otlichnik-kultury/