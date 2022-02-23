Кинопремия "Оскар": церемонию сократили из-за потери интереса у зрителей

Иллюстративное фото: Jeff Kravitz/FilmMagic

В этом году на премии "Оскар" награды в восьми номинациях раздадут за час до начала прямой трансляции в целях увеличения просмотров церемонии, передает The Wrap.

Но при этом полную версию, в которую будут включены моменты вручения наград в этих восьми номинациях, покажут на телевидении позже.

Категориями, которые не будут показывать во время прямой трансляции, стали документальный короткометражный фильм, монтаж, грим и прическа, оригинальный саундтрек, производственный дизайн, анимационный короткометражный фильм, короткометражный фильм.

Вручение наград по остальным номинациям зрителям будет показано.

Решение "сократить" премию связано с тем, что в прошлом году она побила свой антирекорд по зрительским просмотрам.

94-я премия американской киноакадемии "Оскар" состоится 27 марта.

Номинантов объявили 8 февраля.

В категорию "Лучший фильм" вошли "Белфаст", "CODA: Ребенок глухих родителей", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Власть пса", "Вестсайдская история".

Ведущими церемонии станут Ванда Сайкс, Реджина Холл и Эми Шумер. По словам организаторов, мероприятие продлится три часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1957420-kinopremiya-oskar-tseremoniyu-sokratili-iz-za-poteri-interesa-u-zriteley/