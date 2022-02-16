Гонорар вырос в четыре раза: Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом

Григорий Лепс. Фото: instagram.com/gvleps

Григорий Лепс после развода стал самым высокооплачиваемым российским певцом - его доход на частных концертах увеличился в несколько раз. Теперь артист получает 220 тысяч долларов за выступление.

Так утверждает приятель певца, руководитель компании "Ру-концерт", промоутер Евгений Морозов, который дал комментарий изданию Kp.ru.

"Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом. До развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов (21,5 миллиона тенге - прим.ред.). С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 220 тысяч долларов (94,5 миллиона тенге). У Гриши втрое увеличился гонорар!" - заявил Морозов.

При этом он считает, что певец в итоге сойдется с бывшей супругой, ведь ему нужна муза.

"С женой, думаю, Лепс помирится. Она умная женщина. Да, у него случались романы, но у какого творческого человека не бывает увлечений? Он без женского внимания зачахнет. Гениям всегда нужны музы", - убежден промоутер.

После развода Лепс похудел на 15 килограммов.

Напомним, недавно стало известно, что Анна Шаплыкова, супруга Григория Лепса, подала на развод с ним спустя 20 лет брака. Супружескую пару официально развели перед Новым годом. СМИ посчитали, что может получить Анна после расставания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1956305-gonorar-vyros-v-chetyre-raza-leps-posle-razvoda-stal-samym-dorogim-rossiyskim-pevtsom/