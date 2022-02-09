Супермамасита стала школьной учительницей и показала, как обманула детей (видео)

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогершу Алию Байтугаеву пригласили провести урок в школе. В пути Супермамасита застряла в пробке, а затем сочинила рассказ для детей, что произошло с ней в дороге. Она заявила, что на ее автомобиль напал лев, передает NUR.KZ.

В своем Instagram знаменитость поделилась своими переживаниями по поводу опоздания на урок, куда ее пригласили в качестве учительницы.

"Я застряла в пробке, еду сейчас на урок, опаздываю, думаю: "Какой из меня учитель? Что за безответственность? Ну я могла за полтора часа выехать". Я никогда в жизни так не неслась. До урока осталась минута. Диас меня подменил", - рассказала Супермамасита.

Зайдя в класс, она на ходу сочинила историю о причинах своего опоздания.

"Ой, детки, привет! Вы не поверите, что было! И знаете, что было? Я еду по Аль-Фараби, застряла, и, представляете, едет зоопарк, а оттуда выбегает лев из клетки. Я серьезно говорю. И лев кинулся на мою машину и всю машину исцарапал", - заявила Алия школьников.

Подписчикам она объяснила, что ее "враки связаны с темой урока".

"Это я не просто так придумала", - оправдалась Байтугаева.

Между тем, дети поверили в ее рассказ и попросили показать видео произошедшего.

На уроке блогерша вместе с учениками разбирала рассказ "Фантазеры" Николая Носова, а тема урока называлась "Вранье".

"Когда я закончила рассказ, мы начали общаться с детьми на разные темы. На самом деле понимаешь, как тяжело быть учителем, какая нужна подготовка. Цените труд учителей, это нелегко - обучать малышей, готовить им презентацию, а самое главное - надо ведь завлечь", - прокомментировала Байтугаева.

Блогерша также призналась, что получила крутой опыт, побывав в роли учителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955337-supermamasita-stala-shkolnoy-uchitelnitsey-opozdala-na-urok-i-obmanula-detey-video/