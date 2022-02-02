Скриптонит и Баста выпустили совместный клип

Скриптонит. Кадр из видео. Источник: youtube\ Gazgolder

Известный казахстанский рэп-исполнитель Скриптонит (Адиль Жалелов) выпустил совместный клип с популярным российским музыкантом Бастой, передает NUR.KZ.

Совместный клип Скриптонита и Басты на песню "Молодость" был опубликован сегодня, 2 февраля, на youtube-канале Gazgolder.

Весь сюжет клипа происходит в лифте небоскреба, пассажиры которого периодически меняются.

Режиссером музыкальной картины выступил Алексей Сатолин, белорусский продюсер и сооснователь кинокомпании Partizan Production, которая и сняла клип.

Отметим, что "Молодость" — это трек из альбома Басты "40", вышедший два года назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1954307-skriptonit-i-basta-vypustili-novyy-klip/