"Выбирайте себя, несмотря на последствия": Дана Есеева о влиянии выбора человека на его жизнь

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева дала несколько советов подписчицам. Она посоветовала им не зацикливаться на своем трудном детстве, объясняя им неудачи во взрослом возрасте, а также научиться в любой ситуации выбирать себя, а не интересы окружающих людей, передает NUR.KZ.

В своем блоге в Instagram Дана рассказала о своем общении с одной из подписчиц и поделилась размышлениями на тему жизненного выбора и неудач.

"Недавно общалась в директе с подписчицей. Она рассказывала о ее плохой ситуации в браке и что, скорее всего, это потому что мама заложила ей такую неудачную модель взрослой жизни. Это есть, но у каждого человека есть выбор. Бывает очень сложно сделать его. Но просто скинуть свои неудачи на свое трудное детство или на окружающих - это не выход из ситуации. Даже есть выбор пойти к специалисту, но не все это делают и продолжают жить так дальше", - порассуждала Есеева.

Блогерша отметила, что у нее самой жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, если бы в определенных ситуациях она не сделала свой выбор.

"Выбор - это и есть сила. То, что отличает нас как человека. И в своей жизни каждый только сам может делать свой выбор. Делая выбор, нужно запомнить одно правило: не делать его в пользу окружающих, чтобы угодно было кому-то. Делайте его в пользу своего сердца. Выбирайте себя. Несмотря на то, какие последствия могут быть", - посоветовала Дана.

По словам многодетной матери, однажды ее дочь на вопрос о том, кем она хочет быть во взрослой жизни, заявила, что хочет быть счастливой и красивой.

"Хотя я имела в виду профессию, я не стала продолжать разговор. Потому что это был самый лучший ответ. Замечая в себе дисбаланс, не ищите виноватых. Берите себя в руки и определяйтесь, как вы хотите прожить эту жизнь. Исход один, мы не вечны. Главное - как прошли ваши годы. Счастливо или нет", - прокомментировала Есеева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1953824-vybirayte-sebya-nesmotrya-na-posledstviya-dana-eseeva-o-vliyanii-vybora-cheloveka-na-ego-zhizn/