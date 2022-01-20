Музыкант из Казахстана получил двойной платиновый диск за кавер на песню Моргенштерна

Арыстан Абильдин. Фото: instagram.com/coloritmusic

Молодой казахстанский артист Арыстан Абильдин получил двойной платиновый диск за свою кавер-версию песни "Быстро". Авторами оригинальной версии трека являются российские музыканты Slava Marlow и Morgenshtern, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арыстан, который занимается творчеством под псевдонимом Colorit, рассказал, что его кавер набрал 45 миллионов прослушиваний.

"Быстро" набрал 45 миллионов прослушиваний и забрал двойной платиновый диск! Когда-то я мог только мечтать о таком, наблюдая за тем, как популярные артисты забирают подобные награды. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь и мне достанется "платина" за мою работу! Всех хочу поблагодарить за то, что поддерживали и поддерживаете меня по сей день! Я очень рад!" - написал Colorit.

Плаатиновый диск — статус музыкального сингла, присваиваемый в зависимости от количества проданных копий.

Пользователи соцсети высоко оценили кавер казахстанца на песню "Быстро".

"То чувство, когда кавер лучше оригинала. Ждем еще каверов", "Казахи, как вы делаете такие крутые ремиксы?", "То чувство, что этот кавер в миллион раз лучше оригинала!", "Я влюблена в этот трек. И именно в твоем исполнении. Спасибо за полную версию. На репите", - выразили они свой восторг.

Арыстан Абильдин родился в 2002 году в Караганде. Занимается написанием кавер-версий на различные треки, а также созданием собственных музыкальных произведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1952157-muzykant-iz-kazahstana-poluchil-dvoynoy-platinovyy-disk-za-svoy-kaver/