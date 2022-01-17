"Даже не верится": экс-фигуристка Семенович показала видео своего невероятного выступления

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович, которая в юности была известной фигуристкой, показала архивное видео собственного выступления, восхитив поклонников своим талантом, передает NUR.KZ.

День фигурного катания отмечается в России, которая славится своими достижениями в этом виде спорта, 15 января. По такому поводу экс-фигуристка, а ныне певица Анна Семенович написала в своем Instagram пост.

"С днем фигурного катания, мои дорогие. 18 лет серьезного труда с самого детства. Серебро на чемпионате России, 10 лет в сборной команде России! Я горжусь собой и каждым спортсменом. Это видео для вас, любители фигурного катания! Как же это красиво", - ударилась в ностальгию артистка.

К посту Анна прикрепила архивное видео своего выступления в паре с Романом Костомаровым. Их дуэт получил серебро на чемпионате России в 2000-м году.

Пользователей соцсети увиденные кадры очень вдохновили.

"Такая красивая девочка, сексуальная, молоденькая, энергичная, но сейчас вы нисколько не хуже. Все та же красивая, энергичная, сексуальная", "Очень сильное выступление! Красиво. Даже не верится, что это Анна Семенович", "Какая вы молодец! Мотиватор! Так умеете самореализовываться!", "Какая худая, молодая, красивая, вот что значит молодость", - написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1951416-dazhe-ne-veritsya-eks-figuristka-semenovich-pokazala-video-svoego-neveroyatnogo-vystupleniya/