Белла Хадид анонсировала возвращение в Victoria's Secret снимком в нижнем белье

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Популярная супермодель Белла Хадид объявила о своем возвращении в Victoria's Secret. Она поделилась бэкстейджем со съемок рекламы для этого бренда.

На опубликованной в Instagram Хадид фотографии она позирует рядом с фотографом на площадке, сидя на стуле в кружевном нижнем белье бренда черного цвета.

Она заявила, что возвращается в число моделей известного бренда.

Подписчики восхитились внешним видом модели.

"Настоящая принцесса", " Ты самый лучший и трудолюбивый "ангел" (так называют моделей Victoria's Secret)", "Звезда вернулась", "Лучший подарок на рождество", - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949161-bella-hadid-anonsirovala-vozvraschenie-v-victorias-secret-snimkom-v-nizhnem-bele/