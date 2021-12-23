"Я за любой кипиш": Филипп Киркоров рассказал о съемках в киносказке "Последний богатырь"

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Народный артист России Филипп Киркоров сыграл роль в третьей части сказки "Последний богатырь: посланник тьмы". Киркоров воплотил на экране образ Жар-птицы, он рассказал, что с удовольствием принял участие в съемках.

54-летний Филипп Киркоров не боится экспериментов. Он с радостью согласился, когда ему предложили сняться в фильме, пишет "СтарХит".

"Продюсеры вообще искали актрису, которая исполнила бы роль Жар-птицы, как Лидия Вертинская. Актрису не нашли, потом кто-то из компании Disney увидел мою фотографию 20-летней давности и сказал: "А эта женщина кто? Это же то, что нужно!" Со мной связались, а я за любой кипиш", - рассказал Киркоров.

Как отмечает певец, практически все дубли удались ему с первого раза. Его персонаж не самый добрый, однако играть в киносказке Филиппу Киркорову понравилось. В фильме участвуют также девушки из коллектива певца.

"Я - олицетворение зла в этом фильме… зла в шоу-бизнесе. Жар-птица с душком. Я всегда любил играть отрицательные роли, сценарий дописывали под меня. Самая главная фишка в том, что я буду рожать, у меня будут принимать роды. Похулиганим немножко, но все очень целомудренно, в детском кино все-таки снялся", - признается он.

Артист рассказал, что в фильме использована компьютерная графика. Яркие костюмы, великолепная игра актеров и увлекательный сценарий не оставят равнодушными зрителей.

"Ваша жизнь не будет прежней, когда увидите Жар-птицу в моем исполнении! Ух, дали жару!" - отметил певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948137-ya-za-lyuboy-kipish-filipp-kirkorov-rasskazal-o-semkah-v-kinoskazke-posledniy-bogatyr/