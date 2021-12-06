"Зачем этот хайп?": Баскова раскритиковали за новый клип с Даней Милохиным

Николай Басков и Даня Милохин. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Народный артист России Николай Басков и популярный тиктокер Даня Милохин сняли клип на песню "Дико влюблены". В видеоролике 45-летний Басков посмеялся над своим возрастом и звездным статусом, передает NUR.KZ.

Басков и Милохин продолжают совместное творчество. Ранее знаменитости уже выпускали совместный клип на трек "Дико тусим". В новой работе проглядывается самоирония Баскова над своим возрастом и положением.

"Было бы круто опять стать молодым. Вернуться в эту яркую, красочную, без напрягов жизнь", - произносит он в клипе.

Подписчики оставили свои отзывы. Многим тандем Баскова и Милохина пришелся по душе.

"Красавчики, у вас совместные работы все очень классные", "Пять раз посмотрела, супер", "Круто, с премьерой", "О да, уже чувствую крутой вайб этой песни", "Это взрыв, какая энергия!", "Меня прям зацепило", "Суперски просто", "Клип бомба", - написали они.

Но не все остались в восторге. Некоторые отметили, что это не уровень Баскова.

"Боже, скатиться с классической оперы до такого. Боюсь даже назвать... И это наши звезды, которые светят молодежи", "Я по пять тысяч на его концерты ходила. А сейчас бесплатно не пойду", "Все хвалят этот кошмар, что хорошего-то? Это печально", "Опустился ниже некуда", "Басков опустился ниже плинтуса, я больше не пойду на его концерты", "Веселье на уровне сатанизма", "Зачем этот хайп?", "Полный бред", - гласят комментарии разочарованных фанатов.

Ранее мы писали, что Николай Басков продемонстрировал яркий маникюр и татуировку на шее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945537-zachem-etot-hayp-baskova-raskritikovali-za-novyy-klip-s-daney-milohinym/