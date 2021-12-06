HBO опубликовали трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"

Трейлер спецэпизода "Гарри Поттера". Кадр из видео: YouTube/HBO

HBO Max опубликовал на Youtube трейлер специального эпизода "Гарри Поттера".

Специальный эпизод был приурочен к 20-летию с момента выхода первой части франшизы. Премьера состоится 1 января следующего года. В съемках принял участие основной состав предыдущих частей - Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер и другие.

Режиссерское кресло на этот раз займет Крис Коламбус, который снял первые две части "Гарри Поттера".

Однако недавно стало известно, что в проекте не будет участвовать сама создательница вселенной франшизы Джоан Роулинг. Некоторые связывают это с ранними скандалами британской писательницы, которую обвинили в трансфобии. В спецэпизоде Роулинг появится лишь в архивных кадрах.

Напомним, исполнительница роли Гермионы Грейнджер прокомментировала съемки специального эпизода. Актриса выразила надежду, что специальный выпуск порадует поклонников "поттерианы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945499-hbo-opublikovali-treyler-spetsepizoda-garri-pottera/