Тимур Бекмамбетов создаст новую киновселенную по комиксам Стэна Ли

Тимур Бекмамбетов. Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Режиссер разработает кинематографическую вселенную по комиксам Стэна Ли вместе со своей продюсерской компанией "Базелевс", передает Deadline.

Бекмамбетов воплотит на экраны комиксы ужасов, которые были созданы Стэном Ли. Это "Соубонс" и "Карнавал убийц".

Первый комикс повествует о мальчике по имени Алекс. Он внезапно переносится в комикс, который начинает читать. Он попадает в другой мир, где становится узником колонии для несовершеннолетних преступников. Чтобы выбраться оттуда, он должен одолеть всех окружающих его демонов.

Второй переносит читателя в 1930-е годы. Сюжет строится вокруг девочки-подростка, у которой есть экстрасенсорные способности. Она странствует вместе со своей матерью и с цирком. Вскоре девушка понимает, что приближается вторжение инопланетян.

"Нет другого вдохновителя, который создал более успешный развлекательный контент, чем Стэн Ли. Я очень рад показать на экране темную сторону его творческого гения и воображения", - сказал Бекмамбетов.

Стэн Ли известен прежде всего фанатам, как автор вселенной комиксов Marvel. Но мало кто знает, что в 1940-50-х он также увлекался написанием комиксов ужасов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944971-timur-bekmambetov-sozdast-novuyu-kinovselennuyu-po-komiksam-stena-li/