Юная казахстанка произвела фурор в Южной Корее и получила миллион

Снежанна Ли. Фото: diapazon.kz

14-летняя уроженка Актобе Снежанна Ли единственная представляла Казахстан на международном конкурсе "International Super Queen Korea". Ее национальное казахское платье, знание языков и танец "Камажай" произвели фурор, все члены жюри единогласно отдали ей свои голоса, передает "Диапазон".

Конкурс проходил в Сеуле. В нем приняли участие 1000 детей из разных стран и городов. В финал прошли 100 человек, в том числе и актюбинка Снежанна Ли.

В итоге казахстанка выиграла золотой кубок, один миллион вон (около 400 тыс. тенге), а также подписала контракт с модельным агентством на fashion-показы и съемки в дорамах.

Родители 14-летней девочки 3 года назад уехали в Южную Корею по работе. Сейчас Снежанна живет и учится в 8 классе в городе Инчхон.

Снежанна Ли. Фото: diapazon.kz

Она знает в совершенстве четыре языка, поет и танцует. На конкурсе красавица сделала акцент на казахские традиции и культуру. Танец "Камажай" и наряды в национальном стиле никого не оставили равнодушными.

По словам мамы победительницы Гульнуры Ахметовой, конкурс проходил на корейском языке. Снежанна представлялась и отвечала на вопросы на корейском, что удивило членов жюри.

Снежанна Ли. Фото: diapazon.kz

"За два года она выучила язык и сейчас свободно говорит на нем. Детей оценивали по визитной карточке, внешним данным, творческим способностям и нарядам. Наши шикарные наряды с саукеле были выполнены в традиционном казахском стиле, на одном из них был изображен наш флаг. Мы сделали упор на казахские традиции и культуру, хотели познакомить жюри с Казахстаном, ведь Снежанна стала первой и единственной, кто представила нашу страну на конкурсе", - рассказала мать девочки.

Она отметила, что дочь поет и танцует с четырех лет, сейчас ее хобби печь торты. Снежанна росла в Актобе, казахскому языку ее учила бабушка. Она часто готовила внучке баурсаки и бешбармак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944913-yunaya-kazahstanka-proizvela-furor-v-yuzhnoy-koree-i-poluchila-million/