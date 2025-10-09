"Не зацикливаться на пресловутых принципах": Токаев высказался о ситуации в Афганистане
Токаев на саммите "Центральная Азия - Россия" выступил за продолжение скоординированной работы по вовлечению Афганистана в региональные экономические процессы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства считает, что неотъемлемым фактором укрепления региональной безопасности остается ситуация в Афганистане, сообщает Акорда. По мнению Касым-Жомарта Токаева, полезную роль по содействию этой стране могла бы сыграть Миссия Организации Объединенных Наций.
"Полагаю возможным рассмотреть совместное обращение к Генеральному секретарю ООН с настоятельной рекомендацией назначить на должность главы этой Миссии компетентного, опытного специалиста, не зацикливаясь на пресловутых принципах "инклюзивности" и "гендерного равенства".
Прежние назначения показали, что эти принципы, во всяком случае относительно Афганистана, неэффективны. Надеемся, что недавно созданный Региональный хаб ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана также внесет свой вклад в решение указанных задач", - подчеркнул президент.
В завершение глава государства выразил уверенность в том, что итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве во имя стабильности и прогресса стран Центральной Азии и России.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия", где высказался об отношениях Казахстана и России.
Также Токаев предложил запустить Совместную программу по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг".
Кроме того, президент подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.
