"Не может не беспокоить": Токаев вновь акцентировал внимание на проблемах Каспия

На саммите "Центральная Азия - Россия" президент подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев констатировал, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами. Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.

"В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.

Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул президент Казахстана.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия", где высказался об отношениях Казахстана и России.

Также глава государства предложил запустить Совместную программу по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг".

Кроме того, президент выступил за продолжение скоординированной работы по вовлечению Афганистана в региональные экономические процессы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.