"Не может не беспокоить": Токаев вновь акцентировал внимание на проблемах Каспия
Опубликовано:
На саммите "Центральная Азия - Россия" президент подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев констатировал, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами. Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.
"В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.
Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул президент Казахстана.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия", где высказался об отношениях Казахстана и России.
Также глава государства предложил запустить Совместную программу по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг".
Кроме того, президент выступил за продолжение скоординированной работы по вовлечению Афганистана в региональные экономические процессы.
