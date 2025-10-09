jitsu gif
      Токаев предложил запустить программу развития восточной ветки коридора "Север - Юг"

      Опубликовано:

      Граница
      Граница. Фото: gov.kz

      На саммите "Центральная Азия - Россия" Токаев предложил запустить Совместную программу по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

      По информации Акорды, глава государства сообщил, что перед правительством Казахстана стоит задача по продолжению активной работы по развитию современной, безопасной, устойчивой транспортно-логистической инфраструктуры региона и, в целом евразийского пространства.

      Сообщается, что до 2030 года планируется отремонтировать 11 тыс. и проложить свыше 5 тыс. километров новых железных дорог.

      "Нами принимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автомобильного коридора "Западная Европа - Западный Китай". К 2030 году участок от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырехполосное движение.

      Совместно с российскими и туркменскими партнерами мы развиваем восточную ветку международного транспортного коридора "Север - Юг", где уже сегодня зафиксирован значительный рост объемов перевозок. Планируем удвоение пропускной способности данной транспортной артерии к 2027 году. По итогам прошлого года грузопоток там составил почти 2,5 млн тонн.

      Полному раскрытию потенциала маршрута и привлечению необходимых средств способствовал бы запуск Совместной программы по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора "Север - Юг". К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды", - сказал Токаев.

      Токаев подчеркнул, что в конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии его визита в Россию 12 ноября.

      "Перспективными видятся и проекты развития транспортных коридоров через Афганистан на рынки Южной Азии. Для координации усилий и оперативного решения данных вопросов предлагается создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора "Север - Юг". Совет могли бы возглавить главы транспортных ведомств наших стран с подключением специалистов, экспертов и предпринимателей", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

      Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия", где высказался об отношениях Казахстана и России.

      На встрече глава государства также выступил за продолжение скоординированной работы по вовлечению Афганистана в региональные экономические процессы.

      Кроме того, президент подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.

