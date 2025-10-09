"Новый импульс долгосрочным связям": Токаев выступил на саммите "Центральная Азия - Россия"

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия", где высказался об отношениях Казахстана и России, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе президента, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием и безупречную организацию саммита.

Отдельные слова признательности президент Казахстана выразил российскому лидеру Владимиру Путину за его вклад в укрепление дружбы, солидарности и стратегического партнерства между странами Центральной Азии и Россией.

"Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в силу исторических, политических, экономических и гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Он напомнил, что граница между странами самая протяженная в мире - 7 591 км.

"Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана.

Отрадно, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру Российского государства", - сказал глава государства.

Президент добавил, что первый саммит "Центральная Азия - Россия", состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

"Сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией. В моем понимании, основная задача такого партнерства - это укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества", - заключил он.

Добавим, на саммите "Центральная Азия - Россия" президент подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.

Также Токаев предложил запустить Совместную программу по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг".

