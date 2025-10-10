Токаев предложил лидерам стран СНГ провести "мозговую атаку" в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время на заседании глав Совета СНГ предложил устроить "мозговую атаку" в Астане в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В преддверии 35-летия Содружества глава нашего государства внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы организации.

Как полагает президент Казахстана, безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей. По его словам, по итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов.

Он также отметил, что торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов.

"Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал СНГ хотя и значителен, но все же не исчерпан. Мы располагаем солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях", - сказано в сообщении.

По мнению президента, в перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов.

"В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ, предлагаем провести своеобразную "мозговую атаку" на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию.

Ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, приглашаю уважаемых коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе. Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ", - заявил Токаев.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ. В ходе заседания Токаев напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне.

Также он отметил, что Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны.

