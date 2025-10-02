Токаев наградил президента Венгрии орденом "Достық"

Глава государства высоко оценил вклад Тамаша Шуйока в укрепление партнерства между Казахстаном и Венгрией и наградил орденом "Достық" I степени, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщили, что Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение визита в Казахстан Тамаша Шуйока, считая его выдающимся венгерским государственным деятелем, мудрым руководителем и авторитетной личностью.

"Казахский народ дорожит особыми отношениями с Венгрией. Сегодня наше всестороннее сотрудничество достигло поистине беспрецедентного уровня и стало ярким примером стратегического партнерства, которое станет достоянием и будущих поколений. Итоги наших переговоров подтвердили, что взаимодействие между двумя странами поступательно развивается.

Наши страны заинтересованы в расширении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. Уверен, достигнутые нами важные договоренности позволят вывести казахско-венгерские отношения на новый уровень", - считает Токаев.

Глава государства высоко оценил личный вклад Тамаша Шуйока в укрепление партнерства между Казахстаном и Венгрией.

"Учитывая ваши усилия и особую роль в углублении связей между двумя странами, я принял решение наградить вас орденом "Достық" I степени. Эта высокая награда символизирует искреннее уважение казахского народа к вам и служит еще одним подтверждением вечного братства наших народов", - заявил президент.

В свою очередь глава Венгрии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную большую честь. Тамаш Шуйок подчеркнул, что всегда будет преданным сторонником казахско-венгерской дружбы. Он также заверил, что будет всемерно способствовать наведению мостов между Центральной Азией и Европой.

Напомним, сегодня в Акорде Касым-Жомарт Токаев встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в страну с официальным визитом. Сначала лидеры стран в узком кругу обсудили перспективы сотрудничества стран в разных направлениях. Затем провели переговоры в расширенном формате. Известно, что президент Венгрии Тамаш Шуйок прибыл в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Его визит запланирован с 1 по 3 октября.

