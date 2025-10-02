Профессор Стэнфордского университета подарил Токаеву свою книгу на казахском языке
Глава государства принял профессора Стэнфордского университета Илью Стребулаева, который после встречи подарил ему свою книгу на казахском языке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Во время беседы президента Касым-Жомарта Токаева и профессора Стэнфордского университета Ильи Стребулаева обсуждались вопросы привлечения венчурных инвестиций, а также потенциал развития казахстанских стартапов в области искусственного интеллекта.
Глава государства сообщил, что наша страна является лидером региона по объему венчурных инвестиций. Он высоко оценил экспертное мнение профессора и его усилия по привлечению венчурного капитала в Казахстан.
В завершение Илья Стребулаев подарил Касым-Жомарту Токаеву свою книгу на казахском языке.
Добавим, также сегодня глава государства провел встречу с министром по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби.
Еще Токаев выступил на форуме Digital Bridge в Астане. Президент высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ и заявил о необходимости принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство.
