"Наш выбор - мир, а не война": Токаев высказался о роли Казахстана в мире

Выступая на ГА ООН, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы будем твердо следовать выбранному курсу, углубляя реформы государственного управления внутри страны и поддерживая глобальное управление за ее пределами. Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор – баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война", - сказал президент.

По словам главы государства. ООН в настоящий момент является маяком мира и справедливости.

"Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций - маяк мира, справедливости и сотрудничества", - заявил Токаев.

