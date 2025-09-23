"Глобальный сигнал тревоги": Токаев в ООН рассказал об обмелении Каспия

Глава государства обратил внимание на изменения климата и предложил Генассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов. Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей. Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении", - заявил президент в своем выступлении.

Токаев сообщил, что тем временем Каспийское море стремительно мелеет.

"Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом", - призвал он.

Также президент напомним, что в прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit.

"Для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения. В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит. В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию «Таза Қазақстан». Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению", - сказал Токаев.

Глава государства напомнил, что по инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития.

Мы призываем все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. В связи с этим я предлагаю Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты", - заявил президент.

