Токаев обсудил добычу на Тенгизе и Кашагане с главой ExxonMobil
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в США провел ряд встреч руководителями крупных компаний, в том числе встретился с главой ExxonMobil, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Приветствуя председателя правления и главного исполнительного директора ExxonMobil Даррена Вудса, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку сотрудничеству с корпорацией, являющейся одним из ведущих партнеров Казахстана в нефтегазовой отрасли.
Собеседники обменялись мнениями по перспективам дальнейшей работы компании на месторождениях Тенгиз и Кашаган.
Также он принял президента и главного исполнительного директора Торговой палаты США Сюзанн Кларк.
В ходе беседы обсуждались вопросы налаживания долгосрочного сотрудничества с целью увеличения двустороннего товарооборота.
️Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней американской торгово-инвестиционной миссии высокого уровня в Казахстане, отметив, что наша страна является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан привержен построению эффективного взаимодействия с Правительством США и представителями деловых кругов.
В данном контексте Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку содержанию сегодняшнего разговора с Президентом Дональдом Трампом, а также встреч с министром торговли Говардом Латником и руководством ряда крупных американских компаний.
В свою очередь Сюзанн Кларк подтвердила наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.
️Участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в различных секторах экономики.
Еще состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом компании Embraer Франсиско Гомесом Нето.
️Основной темой встречи с руководителем бразильской авиастроительной компании Embraer стало сотрудничество в сфере грузовых перевозок.
️Президент Казахстана сообщил, что наша страна стремится утвердиться в качестве ключевого транспортного и логистического хаба на Евразийском пространстве.
️В ходе беседы также рассмотрены перспективы открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов Embraer.
️Франсиско Гомес Нето высоко оценил транзитно-транспортный потенциал нашей страны и подтвердил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.
Также президент принял главного исполнительного директора Citigroup Джейн Фрейзер.
На встрече были обсуждены вопросы финансирования масштабных проектов в Казахстане.
Джейн Фрейзер отметила, что рассматривает партнерство с нашей страной как одно из наиболее важных направлений в деятельности банковской группы.
Визит Токаева в США
Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых локомотивов на сумму около 4,2 млрд долларов.
После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".
Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.
Также Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо этого президент встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке.
