Токаев обсудил добычу на Тенгизе и Кашагане с главой ExxonMobil

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в США провел ряд встреч руководителями крупных компаний, в том числе встретился с главой ExxonMobil, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя председателя правления и главного исполнительного директора ExxonMobil Даррена Вудса, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку сотрудничеству с корпорацией, являющейся одним из ведущих партнеров Казахстана в нефтегазовой отрасли.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам дальнейшей работы компании на месторождениях Тенгиз и Кашаган.

Также он принял президента и главного исполнительного директора Торговой палаты США Сюзанн Кларк.

Касым-Жомарт Токаев и Сюзанн Кларк. Фото: Акорда

В ходе беседы обсуждались вопросы налаживания долгосрочного сотрудничества с целью увеличения двустороннего товарооборота.

️Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней американской торгово-инвестиционной миссии высокого уровня в Казахстане, отметив, что наша страна является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан привержен построению эффективного взаимодействия с Правительством США и представителями деловых кругов.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку содержанию сегодняшнего разговора с Президентом Дональдом Трампом, а также встреч с министром торговли Говардом Латником и руководством ряда крупных американских компаний.

В свою очередь Сюзанн Кларк подтвердила наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

️Участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

Еще состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом компании Embraer Франсиско Гомесом Нето.

Касым-Жомарт Токаев и Франсиско Гомес Нето. Фото: Акорда

️Основной темой встречи с руководителем бразильской авиастроительной компании Embraer стало сотрудничество в сфере грузовых перевозок.

️Президент Казахстана сообщил, что наша страна стремится утвердиться в качестве ключевого транспортного и логистического хаба на Евразийском пространстве.

️В ходе беседы также рассмотрены перспективы открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов Embraer.

️Франсиско Гомес Нето высоко оценил транзитно-транспортный потенциал нашей страны и подтвердил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.

Также президент принял главного исполнительного директора Citigroup Джейн Фрейзер.

Касым-Жомарт Токаев и Джейн Фрейзер. Фото: Акорда

На встрече были обсуждены вопросы финансирования масштабных проектов в Казахстане.

Джейн Фрейзер отметила, что рассматривает партнерство с нашей страной как одно из наиболее важных направлений в деятельности банковской группы.

