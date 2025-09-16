jitsu gif
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      Казахстан и США подписали совместное заявление на конференции МАГАТЭ

      Опубликовано:

      На конференции МАГАТЭ
      На конференции МАГАТЭ. Фото: Агентство РК по атомной энергии

      Казахстан и США подписали совместное заявление на полях 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство РК по атомной энергии.

      На полях 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ состоялось подписание совместного заявления между Агентством и Национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA).

      В документе отмечается:

      • успешное размещение высокообогащенного отработавшего топлива исследовательского реактора ИВГ.1М в специально разработанное хранилище типа Silo;
      • хранение ОЯТ в Silo до разработки совместного решения по его окончательной утилизации;
      • намерение сторон продолжить сотрудничество по минимизации использования высокообогащенного урана и укреплению режима ядерного нераспространения.

      "Казахстан последовательно выполняет свои международные обязательства в сфере ядерной безопасности. Подписание данного заявления подтверждает нашу приверженность мирному использованию атомной энергии и укреплению глобального режима нераспространения", – отметил председатель Агентства РК по атомной энергии.

      Представители NNSA подчеркнули, что США высоко ценят сотрудничество с Казахстаном и намерены продолжать совместные проекты, направленные на повышение ядерной безопасности.

      Подобные совместные заявления стали хорошей традицией и ранее подписывались в 2016, 2019, 2020 и 2023 годах, символизируя устойчивое партнерство Казахстана и США в сфере мирного атома, отмечается в публикации.

      Напомним, также ранее в июне Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС в нашей стране.

      А неделю назад в Агентстве РК по атомной энергии сообщили, что конкурс на лучшее название для строящейся в Алматинской области АЭС проведут до 17 октября.

      Создание Агентства по атомной энергии

      Напомним, в марте текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании Агентства по атомной энергии. Позже Токаев назначил Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

      Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии - Тимура Жантикина и Асета Махамбетова.

      Позже был назначен еще один зампред данного ведомства - 28 апреля Гумар Сергазин распоряжением президента был назначен на эту должность. В мае Василий Лавренов стал заместителем председателя агентства РК по атомной энергии. А в июне Азат Сарпеков назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Агентства РК по атомной энергии.

