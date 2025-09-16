Новые полномочия появились у МИД Казахстана
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Постановлением правительства МИД получило новые полномочия - теперь ведомство будет снимать отпечатки пальцев у иностранцев и решать вопросы приема в гражданство РК, передает NUR.KZ.
Согласно постановлению правительства, Министерство иностранных дел Казахстана получило новые полномочия.
В частности, к ним относятся:
- разработка и утверждение правил приема и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, регистрации утраты гражданства РК и определения принадлежности (непринадлежности) к гражданству РК;
- осуществление дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством РК.
Также напомним, требования к знанию языка и Конституции при получении гражданства изменили в Казахстане - Миннауки внесло изменения в приказ, определяющий минимальный уровень владения государственным языком, знания основ Конституции РК и истории Казахстана, необходимых для приобретения или восстановления гражданства нашей страны.
Ранее в мае 2024 года глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана. Тогда же в МВД напомнили, что знание госязыка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны.
Также мы писали, что для получения гражданства Казахстана теперь также нужен сертификат на знание госязыка. Такие поправки внесены в правила приема, оформления и рассмотрения заявлений на гражданство РК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2286747-novye-polnomochiya-poyavilis-u-mid-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах