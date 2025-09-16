Новые полномочия появились у МИД Казахстана

Постановлением правительства МИД получило новые полномочия - теперь ведомство будет снимать отпечатки пальцев у иностранцев и решать вопросы приема в гражданство РК, передает NUR.KZ.

Согласно постановлению правительства, Министерство иностранных дел Казахстана получило новые полномочия.

В частности, к ним относятся:

разработка и утверждение правил приема и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, регистрации утраты гражданства РК и определения принадлежности (непринадлежности) к гражданству РК;

осуществление дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством РК.

Также напомним, требования к знанию языка и Конституции при получении гражданства изменили в Казахстане - Миннауки внесло изменения в приказ, определяющий минимальный уровень владения государственным языком, знания основ Конституции РК и истории Казахстана, необходимых для приобретения или восстановления гражданства нашей страны.

Ранее в мае 2024 года глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана. Тогда же в МВД напомнили, что знание госязыка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны. Также мы писали, что для получения гражданства Казахстана теперь также нужен сертификат на знание госязыка. Такие поправки внесены в правила приема, оформления и рассмотрения заявлений на гражданство РК.

