Токаев поздравил Папу Римского с юбилеем
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Папе Римскому Льву XIV - ему исполнилось 70 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV с 70-летием, отметив, что его самоотверженное служение способствует сближению народов, развитию межрелигиозного диалога и продвижению толерантности.
Касым-Жомарт Токаев также подтвердил готовность Казахстана к укреплению сотрудничества со Святым Престолом.
Напомним, в мае сообщалось, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов.
Предыдущий Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Тогда свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
