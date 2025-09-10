Названа дата визита Токаева в Россию

Стало известно, что государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоится 12 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Издание пишет, что посол Казахстана в Москве Даурен Абаев в ходе круглого стола в посольстве назвал дату государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. Он также отметил, что Астана придает этому огромное значение.

"12 ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил Даурен Абаев.

Напомним, в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, чтобы принять участие в параде к 80-летию Победы, а также провести несколько встреч.

9 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил президент России Владимир Путин. После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

