Стало известно содержание телеграммы Токаева президенту Бразилии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником - Днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Бразилии.

"Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу - процветания и благополучия", - рассказали в Акорде.

Ранее мы писали, что День независимости Бразилии - это национальный праздник. Отмечается ежегодно после того, как 7 сентября 1822 года Бразилия провозгласила независимость от Португалии. Официально является нерабочим днем по всей стране. В этот день в столице проходит праздничный военный парад. На нем обязательно присутствует президент Бразилии и члены правительства.

