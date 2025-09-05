"Начало новой главы": Токаев встретился с главой Великого Государственного Хурала

Глава государства провел встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый визит Дашзэгвийна Амарбаясгалана в качестве председателя парламента в нашу страну будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Глава нашего государства сообщил, что по итогам его визита в Монголию в октябре прошлого года межправительственные и межведомственные связи вышли на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев также упомянул свою недавнюю беседу с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Китае.

"Монголия - наш надежный и важный партнер в Азии. Прочная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют глубокие корни, что обусловлено схожестью наших традиций, культуры и общей историей. Поэтому мы готовы к совместной работе по углублению отношений", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием

"Убежден, что этот визит ознаменует начало новой главы в развитии двусторонних отношений. Считаю, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и братства между нашими народами, история и обычаи которых тесно переплетены с кочевой цивилизацией. С большим удовлетворением отмечаю активизацию визитов и переговоров на высшем уровне между нашими странами в последние годы", - заявил председатель Великого Государственного Хурала Монголии.

На встрече также обсуждались вопросы межпарламентской дипломатии, торгово-экономического, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Добавим, согласно данным на официальном сайте Великого Государственного Хурала Монголии, это локальное название такого органа государственной власти, как парламент.

Великий Государственный Хурал был учрежден первыми парламентскими выборами Монголии и начал действовать 29 июля 1992 года.

Напомним, в прошлом году Токаев посещал Монголию для переговоров с президентом и премьером страны.

В аэропорту Улан-Батора делегацию из Казахстана встречала министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг, после чего в Улан-Баторе состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.