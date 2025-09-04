Прагматизм и взаимовыгодное сотрудничество: Айдос Сарым об отношениях Казахстана и Китая

В условиях стремительно меняющегося мирового порядка и растущей значимости Евразии, как ключевого геополитического региона, Казахстан и Китай укрепляют свое стратегическое партнерство, считает мажилисмен Айдос Сарым.

Ключевой платформой для обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития остается Шанхайская организация сотрудничества. В своем выступлении на заседании Совета глав государств — членов ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность этой влиятельной международной структуры как площадки для широкоформатного политического, финансового, экономического и технологического взаимодействия.

В рамках визита в Китай глава государства принял участие в саммите «ШОС плюс», выступил на VIII заседании казахско-китайского Делового совета и посетил открытие первого зарубежного культурного центра Казахстана. Подробней об итогах визита главы государства в КНР мы поговорили с депутатом мажилиса парламента РК Айдосом Сарымом.

— В своем выступлении глава государства отметил, что Китай – данный судьбой надежный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнер Казахстана. Как Вы оцениваете современный масштаб и глубину взаимоотношений между Казахстаном и Китаем?

— На самом деле, это очень объемное и масштабное, как говорят китайские коллеги, всепогодное сотрудничество, которое базируется на очень большом спектре направлений — начиная от истории и заканчивая экономикой, геополитикой и другими важными сферами. В принципе, отношения между Казахстаном и Китаем можно назвать лучшими в истории. Можно говорить о «золотом» периоде, учитывая, что мы начинали с абсолютно нулевой базы, если не считать истории, языка и казахов, проживающих в Синьцзяне. Ранее существовали фобии, которые были отчасти навязаны советским прошлым. Поэтому я считаю, что сегодня выстроены оптимальные отношения, которые работают на благо двух государств.

Стратегическое партнерство между нашими странами, на которое указывал Касым-Жомарт Токаев, подразумевает, что страны находятся в очень хороших отношениях, они понимают озабоченности и проблемы друг друга, стараются не создавать друг другу проблем и в целом работают над тем, чтобы граждане и бизнес этих стран могли работать и общаться в очень открытом режиме.

Самое важное, что Китай — одна из немногих сверхдержав мира, и соответственно ее вес, роль и влияние в мире, а особенно в нашем регионе, ключевые. Надо признать, что Китай очень много сделал для того, чтобы Казахстан сохранял свой суверенитет и укреплял свою независимость. Вспомнить, что последние крупные визиты председателя Китая в Казахстан сопровождались очень ясными и четкими сигналами о том, что Китай при любой ситуации и изменении геополитики всегда будет поддерживать независимость, суверенитет Казахстана и нашу территориальную целостность. Это очень дорого стоит. Каждая страна, конечно, обеспечивает свою независимость и суверенитет прежде всего сама — своей экономикой, своим единством, своей армией, крепкими институтами и так далее. Но тем не менее, мы понимаем, что для больших стран в нашей жизни существуют одни правила, а для маленьких — другие. Поэтому весомое слово и поддержка китайской державы очень многое значит и служит неким дипломатическим барьером для того, чтобы кто-то не делал поспешных выводов или, не дай бог, не начал предпринимать нежелательные действия.

— Президент Казахстана подчеркнул, что ШОС должна оставаться платформой для диалога и доверия в условиях геополитической турбулентности. Как Вы оцениваете эволюцию роли Шанхайской организации сотрудничества в формировании региональной стабильности и стратегического диалога между странами-участниками?

— На мой взгляд, сегодня в мире осталось буквально 2-3 державы, которые имеют стратегическое видение и понимание того, как нужно развиваться, думать и планировать свои действия. Если вспомнить ту базу, с которой Китай начинал, стоит отметить, что 30 лет назад у него было много проблем — экономических, социальных, политических и геополитических. Все страны, которые окружали Китай, опасались его.

Когда началась реализация идеи ШОС, она подразумевала очень простую вещь: Китай должен выстраивать с соседями дружественные и доверительные отношения, развивать взаимовыгодную торговлю и бизнес, не иметь пограничных, территориальных и иных конфликтов.

Даже прошедший парад, о котором сегодня много пишут в мире, показывает, что практически все соседи Китая, кроме Индонезии, где сейчас внутренние политические проблемы, приехали в страну, проводили личные встречи и переговоры. Например, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве на сумму 15 миллиардов долларов — это бюджет целых стран, если говорить серьезно. Президент подписал десятки соглашений, предложил новые инициативы в сфере цифровизации, водной безопасности и создания Банка развития ШОС в Астане

Я считаю, что Китай добивался поставленных задач через ШОС, программу «Один пояс — Один путь» и другие инициативы. За последние 40 лет Китай не начинал ни одной войны, предпочитая решать вопросы в рамках дипломатии и торговли. Это подтверждает эффективность долгосрочной стратегии. Возможно, кому-то это нравится, а кому-то нет, но факт в том, что это работает. А с фактами нужно считаться — это реальность, в которой мы живем. Я считаю, что это хороший пример и урок для нас о том, как нужно выстраивать внешнюю политику и стратегическое планирование. Нужно ставить четкие цели и упорно двигаться к ним, несмотря на неудачи и вызовы. Это достойный пример того, чему стоит учиться.

— Какие ключевые уроки может извлечь Казахстан из опыта участия в ШОС для дальнейшего укрепления стабильности, экономического роста и добрососедских отношений в регионе?

— Надо понимать, что мы живем на евразийском континенте, наши основные соседи — Китай и Россия. У нас есть 7,5 тысячи километров общей границы с Россией и почти трехтысячная граница с Китаем. Это наши главные торговые партнеры. Более полумиллиона человек побывали так или иначе в Китае. И, соответственно, необходимо выстраивать свою политику.

Главное, наверное, в международных отношениях — любое государство, если оно разумное, рациональное и прагматичное, должно строить равноправные, благополучные, добрососедские отношения со всеми своими соседями, невзирая на историю, культуру и прочие различия. Я считаю, что у нас именно такой прагматизм прослеживается. Когда государство может и хочет, оно мобилизует свои ресурсы и способно создавать отношения, которые работают на благо экономики и дипломатии. Это огромное количество человеческих связей и многомиллиардное сотрудничество, открывается множество предприятий. Поэтому я считаю, что здравый, прагматичный подход, который изначально предлагали китайцы и которому мы учимся, в итоге отражается на росте нашей экономики — сегодня более шести процентов.

Соседей не выбирают — если они есть, значит они есть. Страна — это не чемодан с ручкой, который можно перенести куда угодно. Поэтому я считаю, что самый главный урок ШОС — это умение жить в хороших отношениях с соседями. Это, по сути, главный принцип международных отношений и дипломатии: как бы ни было трудно, с соседями всегда нужно жить хорошо. Надо всегда находить точки соприкосновения, пересечения интересов, делать их взаимовыгодными и масштабировать.

И Казахстан, и Китай сегодня показывают хороший пример того, как из исторического наследия и сложного прошлого можно перейти к прагматизму, когда обе стороны извлекают выгоду для развития и улучшения благосостояния своих народов.

— Как бы Вы охарактеризовали значимость и масштаб визита президента Казахстана в Китай, и какое влияние оказали достигнутые соглашения на дальнейшее развитие экономического сотрудничества между странами?

— Действительно, не каждый международный визит продолжается 4–5 дней. Но здесь важно понять, что руководитель Казахстана, Касым-Жомарт Кемелевич, был одним из немногих лидеров, которому был оказан особый прием — очень теплый, дружественный и с особым вниманием. Если вспомнить все фотографии со всевозможных совещаний и встреч, мы увидим, что наш президент находится в центре внимания. Это говорит о том, что Китай уделяет огромное внимание Казахстану, признает наших лидеров и признает лидерство страны.

Это, я думаю, служит сигналом для всего остального мира. Все должны понимать, где мы живем и как мы живем. Китай считает Казахстан одним из важнейших государств нашего региона, которое оказывает значительное влияние на политику и экономику, чье мнение весомо и ценно для региона. Наш пример интересен.

Что касается экономических результатов, наш Деловой совет, который провел президент, завершился подписанием большого количества новых контрактов и соглашений, которые создадут новые рабочие места, новые предприятия и новые точки роста, что, безусловно, будет способствовать росту экономики и благосостояния наших людей.

