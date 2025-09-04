Токаев выразил соболезнования президенту Португалии
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии в связи с трагедией в центре столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе и всему португальскому народу в связи с трагическим происшествием в центре Лиссабона, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее сообщалось, что легендарный фуникулер "Глория" в Лиссабоне сошел с рельсов. Очевидцы рассказали, что популярный среди туристов фуникулер потерял управление и с огромной силой врезался в здание. Погибли и пострадали люди.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Со словами соболезнования и поддержки выступили премьер-министр соседней Испании Педро Санчес, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Мецола.
Отмечалось, что 2018 году фуникулер сходил с рельсов, однако тогда никто не пострадал в результате ЧП.
