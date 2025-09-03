Токаев посетил торжественный прием от имени Цзиньпина (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев в среду, 3 сентября, посетил торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Прием был дан в честь высоких гостей, участвовавших в параде по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Он прошел в Доме народных собраний в Пекине.

Напомним, сегодня в столице КНР прошел военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. Токаев был приглашен на парад в качестве почетного гостя.

Вместе с главой Казахстана на параде присутствовали президенты России, Беларуси, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, премьер-министр Армении и лидер КНДР.

СМИ пишут, что на параде Китай впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

Позже Акорда поделилась фотографиями и видео с парада, на кадрах глава Казахстана запечатлен с другими мировыми лидерами.

Добавим, что с 30 августа Касым-Жомарт Токаев находится в Китае с официальным визитом. Сначала президент прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. После саммита ШОС глава Казахстана приехал в Пекин, где прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.

