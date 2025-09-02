Китайские школьники сыграли на домбре для Токаева (фото, видео)

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев, который находится с визитом в Китае, осмотрел Культурный центр и побеседовал с местными школьниками, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Культурном центре дети продемонстрировали президенту владение казахским языком.

А также китайские школьники исполнили на домбре попурри из известных казахских и китайских музыкальных произведений.

Высокие гости также стали свидетелями мастер-класса по валянию войлока для пекинских детей.

Напомним, что в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в Пекине состоялась церемония открытия Культурного центра Казахстана в Китае.

Отметим, 30 августа президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

А сегодня в Пекине прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.

Кроме того, недавно по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.