Токаев встретил давних друзей на открытии казахского культурного центра в Китае (фото)

В рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в Пекине состоялась церемония открытия Культурного центра Казахстана в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, на церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае Касым-Жомарт Токаев отметил, что это стало очень значимым событием для духовной жизни двух народов.

"Это историческое событие, отражающее подлинное уважение казахского народа к китайскому народу. Это также знак дружественного отношения Китая к Казахстану. Прежде всего, выражаю искреннюю признательность председателю Си Цзиньпину за поддержку этой инициативы, а также министру культуры и туризма Китая Сунь Елю, гражданам Казахстана и КНР, которые внесли свою лепту.

Отрадно, что на сегодняшней церемонии присутствуют мои давние китайские друзья, дипломаты, профессор Лю Шицинь, у которого я учился в Пекине, а также представители творческой интеллигенции. Чем крепче будут культурно-гуманитарные связи, тем прочнее будет наша дружба. Искусство и культура - это золотой мост, объединяющий различные народы", - подчеркнул президент.

Открытие центра. Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву были представлены залы, библиотека, кабинеты казахского языка, музыки и творчества. В выставочном зале размещены экспонаты и артефакты, охватывающие историю Казахстана от древнесакского периода до начала XX века.

Экспозиция состоит из пяти разделов, посвященных археологии, ювелирному искусству, оружейному мастерству, музыкальным инструментам и этнографии. В библиотечном фонде центра около 1000 книг на казахском, китайском, английском и русском языках.

Культурный центр Казахстана в Китае. Фото: Акорда

Напомним, 30 августа президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

А сегодня в Пекине прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.

Кроме того, недавно по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане.

