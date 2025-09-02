Новый казахстанский город Алатау получит особый статус
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что строящийся в Казахстане город Алатау получит особый статус, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев, высоко оценив достижения Китая в области цифровизации, получившей всемирное признание, заявил о необходимости продолжения совместной работы в данной сфере.
Отмечается, что к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта (ИИ) может достигнуть 5 триллионов долларов, увеличив его долю в мировой технологической индустрии до 30 процентов.
"В этом году в нашей стране запущен первый в регионе суперкомпьютер, а также открылся международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Особое внимание мы уделяем проекту строительства нового города Alatau City, который призван стать мощным страновым и региональным центром притяжения инноваций, развития криптоиндустрии и технологического предпринимательства.
В этой связи Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями. Мы полностью поддерживаем подписание сегодняшнего соглашения между Казахстаном и China State Construction Engineering Corporation. Считаю необходимым безотлагательно начать строительство. В ближайшее время Alatau City получит особый статус самостоятельной экосистемы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Строительство города Алатау
Напомним, в январе 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. Позже казахстанцам показали, как будет выглядеть новый город Алатау.
Вскоре Токаев провел встречи с инвесторами, где объявил, что город собираются построить в стиле Сингапура, а также обсудил строительство Алатау с акимом.
Также президент Казахстана дал правительству поручения по данному вопросу. После стало известно, что в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованные в микрорайоны.
В декабре 2024 года власти региона рассказали, что город чем-то будет похож на Сингапур. При этом, в июне текущего года нарушения в сфере строительства обнаружил аким Алматинской области в строящемся городе Алатау.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2281341-novyy-kazahstanskiy-gorod-alatau-poluchit-osobyy-status/
