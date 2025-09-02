Новый казахстанский город Алатау получит особый статус

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Новый казахстанский город Алатау получит особый статус

      Опубликовано:

      Макет
      Макет города Алатау. Фото: primeminister.kz

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что строящийся в Казахстане город Алатау получит особый статус, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Сегодня Касым-Жомарт Токаев, высоко оценив достижения Китая в области цифровизации, получившей всемирное признание, заявил о необходимости продолжения совместной работы в данной сфере.

      Отмечается, что к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта (ИИ) может достигнуть 5 триллионов долларов, увеличив его долю в мировой технологической индустрии до 30 процентов.

      "В этом году в нашей стране запущен первый в регионе суперкомпьютер, а также открылся международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Особое внимание мы уделяем проекту строительства нового города Alatau City, который призван стать мощным страновым и региональным центром притяжения инноваций, развития криптоиндустрии и технологического предпринимательства.

      В этой связи Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями. Мы полностью поддерживаем подписание сегодняшнего соглашения между Казахстаном и China State Construction Engineering Corporation. Считаю необходимым безотлагательно начать строительство. В ближайшее время Alatau City получит особый статус самостоятельной экосистемы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

      Строительство города Алатау

      Напомним, в январе 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. Позже казахстанцам показали, как будет выглядеть новый город Алатау.

      Вскоре Токаев провел встречи с инвесторами, где объявил, что город собираются построить в стиле Сингапура, а также обсудил строительство Алатау с акимом.

      Также президент Казахстана дал правительству поручения по данному вопросу. После стало известно, что в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованные в микрорайоны.

      В декабре 2024 года власти региона рассказали, что город чем-то будет похож на Сингапур. При этом, в июне текущего года нарушения в сфере строительства обнаружил аким Алматинской области в строящемся городе Алатау.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.